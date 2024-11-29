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7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم - أخبار كلمتك

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7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم - أخبار كلمتك

7 مرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً -  كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم عن الموسم الماضي.

وتواجد في القائمة أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، وكذلك البرازيلي إيدرسون المتوج مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

كما ترشح إميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين والمتوج ببطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن إديرسون هو أفضل حارس في العالم الموسم الماضي، فيما توج بالنسخة التي تسبها حارس الأرجنتين مارتينيز بعد تتويجه مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة  ذا بيست لأفضل حارس في العالم عن الموسم المنقضي.

أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد

دافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال

إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي

إميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، أستون فيلا

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان

مايك مينيان (فرنسا)، ميلان

أوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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