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الرياضة - 11:29 - بدعم انخفاض الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:29 - بدعم انخفاض الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - بدعم انخفاض الدولار.. ارتفاع سعر الذهب العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ - نهاية تداولات الأسبوع - بدعم من الانخفاض الطفيف لقيمة الدولار الأمريكي وتزايد التوترات الجيوسياسية، غير أنها لا تزال باتجاه مسار التراجع الأسبوعي مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية رئيسية للحصول على مزيد من الرؤى بشأن اتجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، أن أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2660.3 دولار أمريكي للأوقية، ومع ذلك انخفض الذهب بنسبة 2% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 08% لتصل إلى 2659.70 دولار أمريكي، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.2 نقطة، ما عزز جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وأوضح المدير الإداري لشركة "جولد سيلفر سنترال" للتداول في سنغافورة، براين لان، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية تجعل المستثمرين يتجهون إلى الذهب أملا في الاستفادة من زيادة الأسعار المحتملة، منوها بأن الضعف الطفيف للدولار ساعد أسعار الذهب على الارتفاع، وعادة ما ينظر إلى السبائك الذهبية كاستثمار آمن خلال حالات عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية، مثل الحروب التقليدية والتجارية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح بأن سلاحه الجوي ضرب منشأة أمس يستخدمها حزب الله لتخزين الصواريخ متوسطة المدى جنوبي لبنان، وسط اتهامات متبادلة لخرق وقف إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، شنت روسيا أمس هجوما جديدا ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الشهر الجاري، مستهدفة حدوث انقطاعات ممتدة للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تقدم البيانات الأمريكية الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل، بما في ذلك فرص العمل وتقرير التوظيف، دلائل بشأن توقعات خفض معدلات الفائدة في البلاد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت أسعار الفضة خلال التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 30.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 939.75 دولار للأوقية، كذلك تقدم البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 984.25 دولار للأوقية، وتتجه تلك المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات أسبوعية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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