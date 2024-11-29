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الرياضة - 11:29 - مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:29 - مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:29 - مصر تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - تشارك مصر، المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، تواصل مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتحي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتعيد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراض الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت مصر عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، تنظم مصر مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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