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موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:23 صباحاً - يلتقي  فريق ضمك نظيره النصر اليوم الجمعه، فى المباراة التى تجمعهما على الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدورى السعودى للمحترفين.

 

موعد مباراة النصر وضمك 

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع نظيره ومنافسه ضمك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة،  بدوري روشن السعودي.


ويحتل نادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة.

وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام القادسية، بنتيجة 2 - 1 بالجولة الماضية.

في المقابل يدخل ضمك بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير، الذي حققه الفريق على حساب نادي الخلود في الجولة الـ 11.

كان المصرى طارق حامد لاعب ضمك السعودى، قد عاد للمشاركة فى تدريبات فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها فى الفترة الأخيرة.

وسجل طارق حامد ظهوره فى مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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