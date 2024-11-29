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عمومية اتحاد التجديف تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

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عمومية اتحاد التجديف تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

عمومية اتحاد التجديف تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - التجديف، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد التجديف اجتماعا مهما اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد التجديف في الـ2 ظهرا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات التجديف

ويتنافس على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائي: “شريف القماطي، وعمرو النوري“.

وعلى منصب العضوية فى انتخابات التجديف، يتواجد ٢٤ شخصًا وهم: “مصطفى عبد الجواد، رانيا محمد علوان، إيهاب محمد حساني، حاتم طاهر قنديل، محمد سلامة، سيف الدين محمد، أحمد محمد الحمادي، إبراهيم عادل، حسن عميرة، عصام محمد الشاعر، عمرو يوسف، دينا حسن الباجوري، أحمد شعبان، أحمد حسن لطفي، هشام صفوان، طارق حسين، رشا غنيم، محمد محسن شامخ، محمد عثمان، سامح محمد، حسن توفيق، محمد الطاهر، حاتم شاهين، وإبراهيم مصطفى“.

وتشهد الجمعية العمومية للتجديف حضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهي: “المعادي، الأقصر، اتحاد الشرطة، المصري للتجديف، القناة، اليخت المصري، طلائع الأسطول، طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، أسوان، والبنك الأهلي إسكندرية“.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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