الرياضة - 10:56 - الأمم المتحدة: الأطفال في لبنان وغزة تأثروا معنويا ونفسيا بجرائم الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أكد عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فيليب جافي، أن الوضع الإنساني المتردي للأطفال في غزة ينتهك كل الحقوق الإنسانية، مشيرا إلى أن الموقف الحالي يتدهور بشكل كبير نظرًا لارتفاع استهداف الأطفال والنساء.

وأضاف عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة: «ندعم حق الأطفال في التعليم والخدمات الطبية ونحن في حاجة للعمل مع كافة الجهات بهذا الصدد».

وتابع: «يجب أن يكون هناك أسلوب عمل لكن لسوء الحظ هناك انتهاكات كبيرة تعوق الوصول إلى ذلك، لافتا إلى أننا تفاعلنا بإعلان بيانات أممية قوية تتعلق بارتكاب الاحتلال انتهاكات بحق الأطفال».

وذكر فيليب جافي: «راجعنا كل تصرفات الاحتلال المنتهكة للقانون الإنساني الدولي وأصدرنا بيانات بشأن ذلك، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بكافة القرارات الصادرة بحقها، داعيا المجتمع الدولي للوقوف وراء ذلك».

ونوّه عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى أن الكثير من الأطفال في لبنان وغزة تأثروا معنويا ونفسيا بجرائم الاحتلال في البلدين، مضيفا: «هناك اعتماد كبير من اللجنة على الدعم المقدم من المنظمات الدولية وخاصة اليونيسف».

واختتم عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قائلًا: «هناك محاولات للتعاون مع الجهات في لبنان من أجل إعادة تأهيل الأطفال».