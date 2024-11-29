الرياضة - 10:56 - «الأرصاد» تكشف عن حالة طقس أول أسبوع في ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد العامة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2024، والظواهر الجوية خلال تلك الفترة.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ستشهد حالة من الاستقرار على جميع الأنحاء بعد حالة من الانخفاضات الجوية التي شهدتها البلاد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية خلال الأيام الحالية.

درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الآن

وأضافت: «درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الآن تسجل 22 درجة، وهذه المعدلات طبيعية، ومع بداية شهر ديسمبر والاقتراب من فصل الشتاء سيكون هناك برودة في حالة الطقس».

موعد فصل الشتاء

وأوضحت منار غانم، أن فصل الشتاء سيبدأ فلكيا في مصر 21 ديسمبر المقبل، محذرة من حالة الدفء التي نشهدها خلال فترة النهار، لأن فترات الليل تشهد حالة من الطقس البارد مما قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس أول أسبوع في ديسمبر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد العامة: «خلال الأسبوع الأول من ديسمبر سنشهد وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية التي لن تؤثر على نشاط الحياة اليومية».