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الرياضة - 10:56 - من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.. إيقاف بيع كراسات شروط «سكن لكل المصريين 5 لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.. إيقاف بيع كراسات شروط «سكن لكل المصريين 5 لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.. إيقاف بيع كراسات شروط «سكن لكل المصريين 5 لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

أوضحت مي عبد الحميد، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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