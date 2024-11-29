العقوبات المليونية في الأهلي، إمام عاشور وكهربا "داخل قفص الغرامات" (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - لا حديث يعلو فوق عقوبة إمام عاشور لاعب الأهلي التى بلغت مليون جنيه بعد أزمة اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة ستاد أبيدجان الأخيرة فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت عقوبة إمام عاشور المقدرة بمليون جنيه لتكون ثالث العقوبات المليونية فى الأهلي حيث سبق وأن تعرض محمود كهربا لاعب الأهلي للغرامة بقيمة مليون جنيه فى سبتمبر 2020، وتحديدا فى ولاية السويسري رينيه فايلر بعد مشادة كهربا مع محمد الشناوي.

كما تعرض كهربا لغرامة مالية أيضا بلغت قيمتها مليون جنيه فى خلال تواجد الفريق فى الإمارات مؤخرًا لخوض السوبر المصري، وتم ترحيله من معسكر الفريق بعد اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة سيراميكا قبل أن يقوم محمد رمضان المدير الرياضى بتخفيض الغرامة إلى نصف مليون جنيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز الثلاثاء الماضى على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي فى الخامسة مساء الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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