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اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية - أخبار كلمتك

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اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - اكتمل النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية التى تقام اليوم، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اللجنة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وحضر حتى الآن 10 هيئات من أصل 14 لهم حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

ويتنافس الثنائى حسام الدين مصطفى، الرئيس الحالي للجنة، وأحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، على منصب الرئيس.

وعلى منصب النائب فى انتخابات اللجنة البارالمبية يتنافس الثنائى أمل مبدى وأحمد أدم، وعلى منصب أمين الصندوق تقدم كلا من أشرف العجيل وعماد رمضان، وفى العضوية تقدم رامى عبد الحميد، إبراهيم أمين، شعبان الخطيب، محمد عبد اللاه، حنان محسن، محمد دسوقي، محمد يحيي، نصر السيد يوسف، عصام زيدان، سمير جبارة، إيهاب حسنين، أحمد منطاش.

وتضم الجمعية العمومية  للجنة البارالمبية 14 هيئة مقسمة إلى 10 أولمبية و4 بارالمبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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