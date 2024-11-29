اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - اكتمل النصاب القانوني لانتخابات اللجنة البارالمبية التى تقام اليوم، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اللجنة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وحضر حتى الآن 10 هيئات من أصل 14 لهم حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

ويتنافس الثنائى حسام الدين مصطفى، الرئيس الحالي للجنة، وأحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، على منصب الرئيس.

وعلى منصب النائب فى انتخابات اللجنة البارالمبية يتنافس الثنائى أمل مبدى وأحمد أدم، وعلى منصب أمين الصندوق تقدم كلا من أشرف العجيل وعماد رمضان، وفى العضوية تقدم رامى عبد الحميد، إبراهيم أمين، شعبان الخطيب، محمد عبد اللاه، حنان محسن، محمد دسوقي، محمد يحيي، نصر السيد يوسف، عصام زيدان، سمير جبارة، إيهاب حسنين، أحمد منطاش.

وتضم الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة مقسمة إلى 10 أولمبية و4 بارالمبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.