موقف إمام عاشور من مباراتي الأهلي أمام البنك وأورلاندو بايرتس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - تأكد غياب إمام عاشور لاعب الأهلي عن مباراة فريقه يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي تطبيقًا لعقوبة الإيقاف لمدة أسبوع من قبل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بعد أزمة اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة ستاد أبيدجان الأخيرة فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر إن اللاعب سيغيب أيضًا عن مباراة أورلاندو الجنوب أفريقي يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب الفوز على استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز أمس الأول على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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