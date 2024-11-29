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الرياضة - 10:18 - بعد الاستجابة لطلبه بدخول دار المسنين.. من هو جمال صالح بطل «مهمة في تل أبيب»؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:18 - بعد الاستجابة لطلبه بدخول دار المسنين.. من هو جمال صالح بطل «مهمة في تل أبيب»؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:18 - بعد الاستجابة لطلبه بدخول دار المسنين.. من هو جمال صالح بطل «مهمة في تل أبيب»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - جمال صالح.. يعاني الفنان جمال صالح حاليا من أزمة مادية كبيرة، ويعتمد على أموال المساعدات والخدمات التي يقدمها له الناس، حتى قرر دخول دار مسنين نقابة المهن التمثيلية بسبب عدم استطاعته تحمل المصاريف.

واستجاب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لطلب جمال صالح ووافق على دخول دار المسنين على الفور، خصوصا وأنه جانب أزماته المادية، يعاني الفنان من أزمة صحية.

من هو جمال صالح؟

- جمال صالح ممثل مصري ولد في 7 يوليو 1964.

- بدأ مسيرته الفنية في منتصف الثمانينيات بدور صغير في فيلم «انحراف» عام 1985 مع نور الشريف ومديحة كامل ثم انطلق في مسيرته بالسينما والتليفزيون.

- قدّم أدوارا ثانوية، دائماً دور الشرير وقد حصره المخرجون في هذا الدور مما قلل من فرصه لاحتلال دور الفتى الأول رغم استعداده الفني والشكلي.

- في التسعينيات غاب عن الحياة الفنية وقطعت أخباره.

أهم أفلام جمال صالح

- يمكن رؤيته في دور صابر رجل عصابة أبو داود (صبري عبد المنعم) في فيلم «وداعا يا ولدي» عام 1986.

- دور حسام في فيلم «دموع الشيطان» 1986.

- فيلم «مهمة في تل أبيب» 1992.

- فيلم «اللعيبة».

جمال صالح

- فيلم «السقوط».

- فيلم «القبطان».

- فيلم «بلاغ كاذب».

- فيلم «بطل من الصعيد».

- فيلم «الأب الثائر».

- فيلم «مخالب امرأة».

- فيلم «العملية 42.

أهم مسلسلات جمال صالح

- مسلسل «ليالي الحلمية» 1988.

- مسلسل «العمة نور» 2003.

- مسلسل «كلمات».

- مسلسل «نساء في الغربة».

- مسلسل «لن أمشي طريق الأمس.

- مسلسل «مطلوب عروسة».

- مسلسل «الوسية».

- مسلسل «بنات زينب».

- مسلسل «لن أخضع لرجل».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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