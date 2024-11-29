الرياضة - 09:46 - «الرعد».. سلاح الطيران الباكستاني يكشف لأول مرة عن نموذج مقاتلة الجيل التالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:46 صباحاً - كشف سلاح الطيران الباكستاني لأول مرة عن نموذج مقاتلة الجيل التالي التي أنتجها "مجمع الطيران الباكستاني" (باك)/ "مؤسسة شينجدو للطائرات" (كاك)، تحت طراز مقاتلة "الرعد"، جيه إف-17.

وعُرض الطراز المعروف باسم "جيه إف-17 بي إف إكس" (مقاتلة باكستان التجريبية)، في "معرض ومنتدى الدفاع 2024" (أيدياس)، في مدينة كراتشي الباكستانية، الذي انطلقت فعالياته قبل أسبوع.. ولدى مشاركتهم في معرض كراتشي، وصف مسؤولون في سلاح الطيران الباكستاني المقاتلة "جيه إف-17 بي إف إكس"، بأنها تنتمي إلى جيل مقاتلات 4.5 بلس، وقالوا إن تطوير هذه النوعية من المقاتلات يتوقع استكماله قبل نهاية العقد الحالي.

ونقلت دورية "جينز" العسكرية الدولية عن مسؤولين بارزين في الحكومة الباكستانية إن مقاتلة "جيه إف-17 بي إف إكس" ستزود بصواريخ جو جو (إيه إيه إم)، بمدى أطول من تلك النوعية التي جهزت بها الطرازات السابقة من مقاتلة "جيه إف-17"، وأن باكستان تعتزم إنتاج منظومة الرادار الخاصة بمقاتلاتها التجريبية محلياً.

ويتوقع أن تحصل باكستان على صواريخ جو جو (إيه إيه إم) طويلة المدى لتجهيز المقاتلة "الرعد" من نوعية "بي إل-15" الصينية.

وتشير الدورية إلى أن باكستان شرعت في استلام صواريخ جو جو "بي إل-15" طويلة المدى الصينية لتجهيز مقاتلات "جي إف-17سي" بلوك 3، آخر طرازات المقاتلة، التي بدأ تصنيعها في 2023، بمصنع إنتاج تابع لـ"مجمع الطيران الباكستاني" (باك)، في مدينة كارما، شمالي إسلام أباد.

وقال سلاح الطيران الباكستاني إن مقاتلة "بلوك 3" تتمتع بالعديد من القدرات المحسنة والمتطورة أكثر من سابقتها "بلوك 2"، مؤكدين أنها تتمتع بقدرة فائقة على المناورة، ومدى طيران أبعد، وقدرات قتال معززة.