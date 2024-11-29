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الرياضة - 09:46 - ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:46 - ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:46 صباحاً - سعر الحديد والأسمنت.. ارتفاع ملحوظ شهدته أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سجل الحديد الاستثماري سعر 39 ألفًا و816 جنيهًا، بينما سجل حديد عز 41 ألف جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

سعر الحديد اليوم

سعر حديد الاستثماري سجل 39 ألفًا و816 جنيهًا للطن.

سعر حديد عز سجل اليوم سعر 41 ألف جنيهًا.

سعر حديد بشاي سجل 41000 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين سجل 41000 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي سجل 38000 جنيه للطن.

الحديد والأسمنت

سعر حديد العشري سجل 37000 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل سجل 38000 جنيه للطن.

سعر حديد بيانكو سجل 38000 جنيه للطن.

سعر حديد العتال سجل 39000 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي سجل 38000 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي سجل 41000 جنيه للطن.

سعر حديد عطية سجل 38500 جنيه للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت الفهد اليوم، 2780 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت النصر 2800 جنيه للطن.

سعر أسمنت المهندس سجل 2900 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 2700 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 2800 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 3300 جنيه في الطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويس 2900 جنيه في الطن.

سعر أسمنت حلوان 2860 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت المخصوص 2850 جنيهًا.

سعر أسمنت المخلوط من 2100 إلى 2260 جنيهًا.

سعر أسمنت المقاوم ما بين 2850 و3300 جنيه.

سعر أسمنت الأبيض من 4000 إلى 4150 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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