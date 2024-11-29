الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك - أخبار كلمتك

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك - أخبار كلمتك

تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

تعديل خريطة تشغيل القطار الكهربائي بدءا من هذا الموعد - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، البلطي يبدأ من 30 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، البلطي يبدأ من 30 جنيها في سوق العبور - أخبار كلمتك

الزبيدي يقوم بامر غير متوقع في عدن - أخبار كلمتك

الزبيدي يقوم بامر غير متوقع في عدن - أخبار كلمتك

البنك المركزي يدعو الى هذا الامر بشان صرف المرتبات - أخبار كلمتك

البنك المركزي يدعو الى هذا الامر بشان صرف المرتبات - أخبار كلمتك

بالصور .. تركيب أبراج كبيرة استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

بالصور .. تركيب أبراج كبيرة استعدادا لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - «الرعد».. سلاح الطيران الباكستاني يكشف لأول مرة عن نموذج مقاتلة الجيل التالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - «الرعد».. سلاح الطيران الباكستاني يكشف لأول مرة عن نموذج مقاتلة الجيل التالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:46 - ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الري الأردني: نتطلع دائما لتبادل الخبرات مع مصر في قطاع المياه - أخبار كلمتك

وزير الري الأردني: نتطلع دائما لتبادل الخبرات مع مصر في قطاع المياه - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة غزل المحلة - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة غزل المحلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة غزل المحلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة غزل المحلة - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم قبل مواجهة غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً -  قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين  نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة 

فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فيورنتينا يحسم موقعة بافوس القبرصي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق