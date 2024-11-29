انطلاق الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية بالنادي الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - انطلق صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول أمس، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات هامة خاصة بالنادي بجانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي، وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27 /11/ 2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2024 عن الفترة من 1 /7/ 2023 حتى 30 /6/ 2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024 /2025، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021 /2025

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر اعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيدًا في المنافسة، ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجمعية العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد فسيتم إلغاء بند الانتخابات، وسيظل منصب نائب الرئيس شاغرًا لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

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