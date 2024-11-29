الرياضة - 09:13 - رد إمام عاشور على أزمته مع الأهلي.. رسالتان إحداهما «تلقيح» وأخرى لنجم الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:13 صباحاً - إمام عاشور.. تصدر اسم إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشهد بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب أزمته مع محمد الشناوي قائد المارد الأحمر.

تفاصيل المشادة التي نشبت بين إمام عاشور والشناوي

وكانت قد نشبت مشادة بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور وقائد المارد الأحمر محمد الشناوي، وذلك عقب لقاء ستاد أبيدجان بدوري الأبطال.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فتح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، بفوز كبير على ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، مساء الثلاثاء الماضي.

ودخل إمام عاشور في مشادة مع محمد الشناوي عقب مباراة ستاد أبيدجان في غرفة خلع الملابس في غياب كولر ومحمد رمضان، حيث قام إمام بإبداء غضبه من عدم مشاركته ورفض نصيحة قائد الأحمر له بعدم تصدير أي أزمة.

الأهلي يوقع عقوبة ضخمة على إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي عقب تلك الأزمة، عن عقوبة ضخمة لنجم الفريق إمام عاشور، على خلفية الدخول في مشادة مع قائد الأحمر، الحارس محمد الشناوي.

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور مليون جنيه، نظرًا لما بدر منه بحق زميله محمد الشناوي عقب مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.

أول رد من إمام عاشور على أزمته مع الأهلي

ووجه إمام عاشور رسالة إلى مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي وفريق الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث هنأ مهاجم المنتخب الوطني بعيد ميلاده، قائلًا: «كل سنة وأنت طيب ياحبيبي».

كما وجه إمام عاشور رسالة آخرى إلى عمار حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، بمناسبة عيد ميلاد الأخير أيضًا، حيث قال: «كل سنة وأنت طيب ياحبيبي».

ونشر إمام عاشور منذ ساعات قليلة، صورة آخرى عن صلاة الفجر، وعلق عليها باستخدام «قلبين» والصورة تقول: «صلاة الفجر غنيمة لا تُعادلها غنائم الدنيا وكنوزها».

إمام عاشور يثير الجدل بصورة عقب أزمته مع الأهلي

كما أثار إمام عاشور جدلًا واسعًا، بعد أن نشر صورة رفقة صديقه من صالة الألعاب الرياضية، بعبارة مثيرة للجدل، قبل أن يقوم اللاعب بحذف الصورة بعد دقائق من نشرها.

حيث أعاد إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منشور مدربه الشخصي، الذي كتب فيه «كرهني في الشهر الكريم ياراجل»، وقام عاشور بوضع رمز تعبيري ضحك.

وفسر البعض الرسالة إنها «تلقيح» على محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.