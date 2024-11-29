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وزير الري الأردني: نتطلع دائما لتبادل الخبرات مع مصر في قطاع المياه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.52 جنيه للشراء 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.52 جنيه للشراء 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو الأهلي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.54 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار في بنك فيصل 49.55 جنيه للشراء، 49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ثبت سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 49.58 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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