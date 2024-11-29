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الرياضة - 08:55 - سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حيث سجل عيار جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولاً في مصر نحو 3675 جنيهًا، و3660 جنيهًا للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4200 جنيه 4182.75 جنيه
عيار 22 3850 جنيها 3834.25 جنيه
عيار 21 3675 جنيها 3660 جنيها
عيار 18 3150 جنيها 3137.25 جنيه
عيار 14 2450 جنيها 2440 جنيها
عيار 12 2100 جنيه 2091.5 جنيه
عيار 9 1575 جنيها 1568.5 جنيه
الجنيه الذهب 29400 جنيه 29280 جنيها

سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 4200 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في بداية التعاملات نحو 3850 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات إلى مستوى 3675 جنيهًا للبيع.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 3660 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3150 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في بداية التعاملات نحو 2450 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات نحو 2100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1575 جنيهًا للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

في حين سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 29400 جنيه للبيع، و29280 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

وجاءت سعر أوقية الذهب بسعر 2666.26 دولار للبيع، و2665.99 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم بعد المصنعية

ويضاف إلى سعر الذهب الرسمي في المتوسط ما يتراوح بين 60 و70 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3735 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 لنحو 3210 جنيهات، ووصل سعر عيار 14، إلى 2510 جنيهات.

ويشار إلى أن سعر الذهب يختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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