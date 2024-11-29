الرياضة - 08:39 - أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:39 صباحاً - حالة الطقس اليوم الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

ولفتت الأرصاد، إلى توافر فرص سقوط لـ الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان، أنه يسود طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية، من تكون للشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فيما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 21 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 وادي النطرون 21 12 كفر الشيخ 20 13 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 20 13 دمياط 21 14 بورسعيد 20 14 الإسماعيلية 23 13 السويس 22 12 العريش 21 12 رفح 20 11 رأس سدر 21 11 نخل 17 07 كاترين 14 04 الطور 23 12 طابا 21 14 شرم الشيخ 24 16 الإسكندرية 22 14 العلمين 22 13 مطروح 21 13 السلوم 18 12 سيوة 21 13 رأس غارب 22 15 الغردقة 23 15 سفاجا 23 14 مرسى علم 24 16 شلاتين 26 17 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 22 10 بني سويف 21 10 المنيا 22 08 أسيوط 21 08 سوهاج 22 09 قنا 23 11 الأقصر 23 10 أسوان 24 11 الوادي الجديد 21 10 أبو سمبل 23 11