الرياضة - 08:39 - «وفقني لما تحب وترضى».. أفضل أدعية يوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:39 صباحاً - أفضل الأدعية ليوم الجمعة.. يعد يوم الجمعة هو يوم عيد لجميع المسلمين نظرًا لما له من مكانة خاصة داخل قلوب جميع المسلمين، كما أن هذا اليوم الطيب المبارك به ساعة استجابة، ولذا نستعرض لكم في السطور التالية أفضل الأدعية الخاصة بيوم الجمعة.

سنن يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، ومن سنن يوم الجمعة الآتي:

- الغسل.

- التطيب.

- لبس أفضل الثياب.

- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.

- الاستماع لخطبة يوم الجمعة.

- الدعاء.

أفضل الأدعية ليوم الجمعة

- اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لي ذنوبي، وترزقني رحمتك، وتوفقني لما تحب وترضى.

- اللهم اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب.

دعاء يوم الجمعة للرزق

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنِ، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

- اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

- اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

- اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.

دعاء يوم الجمعة للاستغفار

- يا رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وسره وعلانيته.

- اللهم إني أستغفرك من ذنوبي، وأسألك الرزق الحلال، فاستجب لي يا رب.

- اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، فارحمنا برحمتك.