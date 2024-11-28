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الشوط الأول، توتنهام يتقدم على روما 2-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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الشوط الأول، توتنهام يتقدم على روما 2-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، توتنهام يتقدم على روما 2-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد روما بتقدم هوتسبير بنتيجة 2-1، والتي تقام على ملعب السبيرز، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي - اليوروباليج.

سجل هدفي توتنهام، سون هيونج مين من ضربة جزاء وجونسون في الدقائق 5 و34، بينما سجل إيفان نديكا هدف روما في الدقيقة 20.

ودفع أنجي بالحارس فريزر فورستر بالتشكيل الأساسي، في ظل غياب الدولي الإيطالي فيكاريو، والذي يعاني من إصابة بكسر في الكاحل.

تشكيل توتنهام ضد روما

وضم تشكيل توتنهام:

فورستر، بيدرو بورو، دراجوسين، بن ديفيز، جراي، بنتانكور، سار، كولوسيفسكي، جونسون، سولانكي، سون هيونج مين.

تشكيل روما أمام توتنهام

كما أعلن كلاوديو رانييري مدرب فريق روما، تشكيلته التي شهدت عودة باولو ديبالا بعد تعافيه من الإصابة، بينما جلس السعودي الدولي سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل روما كالآتي:

سفيلار، مانشيني، هوميلز، نديكا، سيليك، كوني، باريديس، أنجلينو، الشعراوي، ديبالا، دوفبيك.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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