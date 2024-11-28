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الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع بودو جليمت 2/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع بودو جليمت 2/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع بودو جليمت 2/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة بنظام الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي.

أول مباراة أوروبية لـ أموريم مع مانشستر يونايتد

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الأول في عهد أموريم، الذي خرج متعادلا في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي أمام إبسويتش تاون بهدف لكل فريق.

وأجرى أموريم مجموعة من التغييرات على تشكيلة مانشستر يونايتد التي خاضت المباراة الماضية، إذ يعول على أنتوني من البداية على حساب أماد ديالو، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

كما بدأ مانويل أوجارتي في خط الوسط رفقة ماسون ماونت، على حساب كاسيميرو، كريستيان إريكسن وكوبي ماينو، الذين يجلسون أيضا على الدكة من البداية.

وفي الهجوم، يعول أموريم على راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت

وفيما يلي ضم تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، أليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: تايرل مالاسيا، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، أنتوني.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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