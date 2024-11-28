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أبرزها المصري وزد، مواعيد مواجهات سيراميكا في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

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أبرزها المصري وزد، مواعيد مواجهات سيراميكا في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

أبرزها المصري وزد، مواعيد مواجهات سيراميكا في كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة.

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025.

مواعيد مواجهات سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة 

وجاءت المواعيد كالتالي:  

الجولة الأولى: 

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. 11 ديسمبر.. الثامنة مساءً.. ستاد المقاولون العرب  

الجولة الثالثة: 

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. 23 مارس 2025.. التاسعة مساءً.. ستاد المقاولون العرب

 الجولة الرابعة: 

المصري وسيراميكا كليوباترا.. 2 أبريل 2025.. الثامنة مساءً.. ستاد السويس الجديد   

لجولة الخامسة: 

زد وسيراميكا كليوباترا.. 23 أبريل 2025.. الثامنة مساءً.. ستاد القاهرة الدولي

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، وينتظر الأهلي لقاء يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي: 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز


السبت 30 نوفمبر 
زد ضد حرس الحدود  5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سيراميكا ضد مودرن سبورت   5 مساء - ستاد المقاولون 
الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

الأحد 1 ديسمبر 
البنك الأهلي ضد الأهلي   5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة 
سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية 
إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

الاثنين 2 ديسمبر 
المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد
بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية
غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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