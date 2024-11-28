وزير الشباب والرياضة يجتمع بمعاونيه لمناقشة عدد من الملفات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة، بحضور مساعدي ومعاوني الوزير وأعضاء الوحدة الاقتصادية وقيادات الوزارة.

تناول الاجتماع استراتيجيات وسبل تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية، كما تم استعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمساعديه ومعاونيه والوحدة الاقتصادية

كما تطرق اللقاء إلي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية، كما تم استعراض خطط العمل المستقبلية وآليات تنفيذها، بما يواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة يجتمع بمساعديه ومعاونيه والوحدة الاقتصادية

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التركيز على البرامج التي تعزز المشاركة المجتمعية وتساهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وتعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

وأكد الوزير أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية بكفاءة، وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرياضية والشبابية، تعزيز التنسيق والتخطيط للبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.



أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله علي جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفى السيد، الشباب المصري الحاصل على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم في مجال الطاقة في كوريا الجنوبية.

جاء هذا اللقاء تكريمًا للإنجاز المميز الذي حققه مصطفى السيد، والذي يعكس قدرات الشباب المصري في مجال الابتكار والإبداع.

أشرف صبحي يكرم شاب مصري بعد حصوله علي جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم

أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة التي بذلها "مصطفى السيد"، للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لدعم وتكريم المواهب الشابة التي تسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالاستعانة بالشاب الحاصل على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم في مجال الطاقة في كوريا الجنوبية، في تطوير أندية العلوم بمراكز الشباب.

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