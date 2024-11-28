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عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تشكيل فريقه أمام ميتييلاند الدنماركي، في المباراة التي تقام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي 2024/ 2025.

وتواجد عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي لمباراة ميتييلاند الدنماركي.

تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني 

وتقام مباراة  فرانكفورت وميتلاند الدنماركي على استاد "إم سي إتش أرينا"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس

وشارك عمر مرموش في جميع مباريات الفريق في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين حاسمين أمام بشكتاش وسلافيا براج، وصنع هدفًا أمام آر إف إس، إجمالًا، لعب مرموش 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

ويدخل فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يعاني ميتيلاند في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط فقط.

و يسعى الفريق الألماني لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في المراكز المتقدمة، بينما يأمل الفريق الدنماركي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وميتيلاند في الدوري الأوروبي 2024

مباراة  آينتراخت فرانكفورت وميتيلاند في الدوري الأوروبي، ستكون على شبكة قنوات بي ان سبورتس 3.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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