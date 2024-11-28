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الرياضة - 08:56 - مي عبد الحميد: تم تسليم 605 آلاف أسرة وحداتهم السكنية.. وأكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - مي عبد الحميد: تم تسليم 605 آلاف أسرة وحداتهم السكنية.. وأكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مي عبد الحميد: تم تسليم 605 آلاف أسرة وحداتهم السكنية.. وأكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع «سكن لكل المصريين» عام 2014، بهدف توفير سكن ملائم ولائق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.. لافتة إلى إطلاق 18 إعلانًا حتى الآن، ووصل عدد المتقدمين للمشروع إلى مليون و700 ألف شخص.

وقالتِ الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر قناة «ON»، إنه تم تسليم 605 آلاف أسرة وحداتهم السكنية، أي أكثر من ثلاثة ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة.. مشيرة إلى أن كل الوحدات السكنية التي تم بناؤها بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فورًا، مع توافر كافة الخدمات اللازمة.

واستكملت: «تم توزيع الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث بُني 85% منها في المدن الجديدة، و15% في المناطق الحضرية داخل المحافظات، وفقًا لتوافر الأراضي».. مشيرة إلى أن هذا المشروع جزء من استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وزيادة المناطق المأهولة بالسكان، التي ارتفعت من 7% عند بداية المشروع إلى حوالي 13% أو أكثر حاليًّا، ويُعَد هذا البرنامج أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر اليوم».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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