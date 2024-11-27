بمشاركة حمدي فتحي، تعادل الوكرة وتراكتور الإيراني 3/3 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - دوري أبطال آسيا، انتهت مواجهة الوكرة القطري وتراكتور الإيراني، بالتعادل 3/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تقدم الوكرة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ريكاردو جوميز بالدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فريق تراكتور الإيراني عن طريق أميرحسين حسين زاده في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز الوكرة الهدف الثاني في الدقيقة 52، عن طريق المهدي علي مختار قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريقه لاعبه المحترف جاسينتو مووندو دالا بالدقيقة 69.

وظن الجميع أن الوكرة في طريقه لتحقيق فوز يخطف به صدارة المجموعة، إلا أن مهدي هاشمي نجاد لاعب تراكتور الإيراني كن له رأي آخر، بعدما سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 75 و87، لنيتهي اللقاء بالتعادل 3/3.

وقاد حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام تراكتور، بعدما انتقل إلى النادي القطري قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه.

تشكيل الوكرة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2

وجاء تشكيل الوكرة أمام تراكتور في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: المهدي علي - ألكسندر شولز - لوكاس مينديز - عبد الكريم حسن

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: فريد بولاية - ريكاردو جوميز - أيوب عسال.

الوكرة يخسر من الغرافة بثلاثية في آخر مباريات الدوري القطري

من ناحية أخرى، حقق فريق الغرافة القطري فوزا ثمينا أمام ضيفه الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45، ونجح اللاعب خوسيلو في تسجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل لوكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بمرماه في الدقيقة 75 من اللقاء.

الوكرة القطري، كلمتك

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

بهذه النتيجة يحتل رفع فريق الغرافة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، وخاض كل منهما 10 مباريات في المسابقة حتى ألان.

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