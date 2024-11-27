الرياضة - 07:58 - محافظ بيروت: أدعو مصر والمجتمع العربي والدولي لدعمنا في إعادة إعمار لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - دعا مروان عبود محافظ مدينة بيروت الدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب لبنان في هذه الأيام العصيبة ومن بينها مصر لدعم و إعادة إعمار لبنان.

وتوصل الجانبان اللبناني والإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وقال مروان عبود، محافظ مدينة بيروت، إن بيروت مرت بأيام عصيبة لم تشهد لها مثيل في تاريخها، إذ أن الفترة السابقة ولمدة شهرين متتاليين تعرضت بيروت وضاحيتها الجنوبية للعدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير مبان وقتل السكان، وتهجير القسم الآخر.

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بيروت استقبلت خلال تلك الفترة مئات الآلاف من النازحين من المناطق البقاعية والجنوبية ومن سكان الضاحية الجنوبية مما شكل عبئا كبيرا على البنية التحتية وعلى المدينة ككل، وكان هناك صعوبات لوجستية من تأمين المأوى والمأكل للسكان.

وأشار إلى أن قلب بيروت تعرض في الفترة الأخيرة لغارات إسرائيلية، وسقط شهداء، ومرت أيام عصيبة على العاصمة، أما الآن وقد أعلن وقف إطلاق النار فتنفس الناس الصعداء، وعاد قسم كبير من النازحين إلى أماكنهم.

وتابع: "أوصت الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء السكان بعدم التسرع بالعودة لمناطق لا تتوفر فيها حتى الآن شروط الأمان والسلامة العامة".