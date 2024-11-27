محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:58 - محافظ بيروت: أدعو مصر والمجتمع العربي والدولي لدعمنا في إعادة إعمار لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:58 - محافظ بيروت: أدعو مصر والمجتمع العربي والدولي لدعمنا في إعادة إعمار لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:58 - محافظ بيروت: أدعو مصر والمجتمع العربي والدولي لدعمنا في إعادة إعمار لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - دعا مروان عبود محافظ مدينة بيروت الدول الشقيقة التي وقفت إلى جانب لبنان في هذه الأيام العصيبة ومن بينها مصر لدعم و إعادة إعمار لبنان.

وتوصل الجانبان اللبناني والإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وقال مروان عبود، محافظ مدينة بيروت، إن بيروت مرت بأيام عصيبة لم تشهد لها مثيل في تاريخها، إذ أن الفترة السابقة ولمدة شهرين متتاليين تعرضت بيروت وضاحيتها الجنوبية للعدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير مبان وقتل السكان، وتهجير القسم الآخر.

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بيروت استقبلت خلال تلك الفترة مئات الآلاف من النازحين من المناطق البقاعية والجنوبية ومن سكان الضاحية الجنوبية مما شكل عبئا كبيرا على البنية التحتية وعلى المدينة ككل، وكان هناك صعوبات لوجستية من تأمين المأوى والمأكل للسكان.

وأشار إلى أن قلب بيروت تعرض في الفترة الأخيرة لغارات إسرائيلية، وسقط شهداء، ومرت أيام عصيبة على العاصمة، أما الآن وقد أعلن وقف إطلاق النار فتنفس الناس الصعداء، وعاد قسم كبير من النازحين إلى أماكنهم.

وتابع: "أوصت الحكومة اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء السكان بعدم التسرع بالعودة لمناطق لا تتوفر فيها حتى الآن شروط الأمان والسلامة العامة".

اقرأ أيضاً
إسرائيل تصدر إنذارات بالإخلاء للضاحية الجنوبية لبيروت

بوريل من بيروت: ثمن غياب السلام بالشرق الأوسط أصبح باهظًا

بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

في مباراة مثيرة، فاينورد يقلب تأخره أمام السيتي للتعادل 3-3 بدوري أبطال أوروبا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق