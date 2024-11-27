الرياضة - 07:58 - لم يدفنا حتى الآن.. حزب الله يعلن إقامة جنازة شعبية لـ حسن نصر الله وهاشم صفي الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - يستعد حزب الله اللبناني، لإقامة جنازة شعبية لأمين عام الحزب السابق، حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب، هاشم صفي الدين، واللذين اغتالهما الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

يأتي إعلان حزب الله، إقامة جنازة شعبية لـ حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت: «أجّلنا تشييع جثمان الأمين العام لكي نقوم بتشييع لائق به وبروحه وشهادته، هو ورفيق دربه هاشم صفي الدين».

ولفت نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، إلى أن التشييع سيكون استثناء واضحًا وقويًا، قائلًا: «اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا».

من جانبه، قال إبراهيم الموسوي، في تصريح صحفي: إن الاستعدادات تم الانتهاء منها، مضيفا: «أعتقد أنه سيتم اختيار التاريخ والوقت المناسبين لهذا الحدث. ستشهدون موكبًا مهيبًا وعظيمًا لجماهير هذه الأمة، تكريمًا لشهيد الأمة والزعيم حسن نصر الله».

اغتيال حسن نصر الله

واغتيل حسن نصر الله، في غارات إسرائيلية ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل منها طنا من المتفجرات، على مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في 27 سبتمبر الماضي، فيما اغتيل صفي الدين في غارة استهدفته بالضاحية الجنوبية بعد أيام فقط من اغتيال نصر الله، حيث كان من المتوقع أن يحل صفي الدين محل نصر الله.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عند الـ4 فجر الأربعاء بتوقيت بيروت لينهي معارك بين الجانبين استمرت منذ 8 أكتوبر 2023.