الرياضة - 07:58 - تطبيق «إنستاباي» يعود للعمل من جديد بعد ساعات من تعطل الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - إنستا باي.. عاد تطبيق «إنستا باي» للتحويلات المالية للعمل مرة أخرى بعد ساعات من انقطاع خدماته، وذلك عقب إصلاح العطل الفني الذي أثر على عمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وفوجئ المتعاملون مع التطبيق بتوقفه اليوم الأربعاء، مما أثار استيائهم، وعبروا عن غضبهم على مواقع السوشال ميديا.

واعتذر «إنستا باي» عن العطل الفني المفاجئ الذي ضرب التطبيق، قائلا: «تنويه هام. نعتذر عن تعطل خدمات إنستا باي. جاري العمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن. شكرا لتفهمكم».

ويحظى تطبيق إنستا باي، بانتشار واسع بين العملاء لتحويل الأموال عبر الموبايل وذلك لسرعة وجودة الخدمة وكذلك تقديمها مجانا دون احتساب رسوم على المعاملة.