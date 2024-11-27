الكونفيدرالية، محمود حمادة يحرز الهدف الثاني للمصري في مرمي إنيمبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - الكونفيدرالية، احرز محمود حمادة الهدف الثاني لفريق النادي المصري، بمرمي فريق إنيمبا النيجيري في الدقيقة 75 على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان النادي المصري متقدنا بهدف عن طريق محمود حمادة في الدقيقة 5.

مباراة المصري وإنيمبا

وجاء هدف المصري من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، علي استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الأسبق بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5.

مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ويدخل المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الزمالك بالدوري الممتاز حيث يسعى لحصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

ويرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل ويرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق بالكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا

ويدير مباراة المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري طاقم تحكيم مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

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