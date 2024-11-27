محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

تعليق بشأن المعارك العسكرية الضارية بين هؤلاء - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

مجموعة السلام العربي تبارك اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

‏صرف اعاشة لهؤلاء في صنعاء وجميع مناطق مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريما لـ محمد رحيم.. نوال الزغبي تستعد لتصوير فيديو كليب «صوت الهدوء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سيرين عبد النور تحتفل بوقف إطلاق النار على وطنها لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيفاء وهبي تواصل تضامنها مع لبنان بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

بعد تعطلها لعدة ساعات، عودة خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل بصورة منتظمة - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة 3 ديسمبر2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كامل أبو علي يستقبل محافظي بورسعيد والسويس بمباراة المصري وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كامل أبو علي يستقبل محافظي بورسعيد والسويس بمباراة المصري وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كامل أبو علي يستقبل محافظي بورسعيد والسويس بمباراة المصري وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، علي استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، واللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الأسبق بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد.

35556622c0.jpg

المصري وانيمبا النيجيري 

ويتقدم فريق النادي المصري، على فريق إنيمبا النيجيري بهدف دون رد حتي الان على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

4c948b5011.jpg

مباراة المصري وإنيمبا

جاء هدف  المصري من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك.

وضاعت فرصة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري تصطدم بدفاع إنيمبا وتمر على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر وتخرج ركنية لصالح المصري.

3be41826c3.jpg

وفرصة ضائعة أخرى من عرضية للمصري داخل منطقة الجزاء ورأسية من باهر المحمدي خرجت أعلى مرمى إنيمبا إلى خارج الملعب.

cf4789c1f6.jpg

تشكيل المصري لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

829b4a41ca.jpg
f6e187bdd2.jpg

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

64aec9ba33.jpg

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري،  حسين فيصل،  ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

 

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5.

64f88a4885.jpg
dbef76502c.jpg

مباراة المصري وإنيمبا النيجيري 

ويدخل المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الزمالك بالدوري الممتاز حيث يسعى لحصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

 

c58a5b4567.jpg

 

المصري بالأبيض وإنيمبا بالأزرق في مباراة الفريقين

ويرتدي المصري البورسعيدي الطاقم الأبيض الكامل ويرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل ويرتدي حارسه الطاقم الأسود بالكامل.

c49dad678f.jpg

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وإنيمبا  

ويدير مباراة المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري طاقم تحكيم مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

صحوة الكبار ما عدا العاق مان سيتي، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الثلاثاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق