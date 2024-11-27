الرياضة - 06:01 - عودة النازحين إلى منازلهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.. الفرحة والحزن يجتمعان |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - سادت حالة من الفرحة لدى الشعب اللبناني بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، عن قبول طرفي النزاع «لبنان، وإسرائيل» لشروط المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الـ 10 صباحًا.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي عن تنفيذ المقترح لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كان الشعب اللبناني يعيش حالتين متناقضتين، ففور إعلان وقف إطلاق النار وقبل دخوله مرحلة التنفيذ، عاش الشعب اللبناني أعنف اللحظات جراء تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي الكثير من المباني السكنية المكتظة في عدة مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية وبيروت.

وحال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عاد النازحون اللبنانيون إلى منازلهم مرة أخرى بهتافات النصر ورفع الأعلام في شوارع البلاد، مستقلين سياراتهم لعودتهم إلى بلدهم بعد أشهر من الدمار وسقوط الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

وتداولت بعض اللقطات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر من خلالهم الابتسامات المرسومة على أوجه الشعب اللبناني بعد عودتهم إلى منازلهم رغم الدمار الهائل الذي لحق بهم في الكثير من المناطق المختلفة بالضاحية الجنوبية وبيروت.

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية، وبدأت عمليات برية في لبنان، منذ أواخر سبتمبر الماضي، وبعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك «جبهة إسناد» لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع الحزب، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وأعلنت في 30 من الشهر ذاته بدء عمليات برية.

إذ شن الاحتلال الإسرائيلي المحتل عمليات اختراق أمنية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يحملها عناصر حزب الله، ما تسبب في انفجار تلك الأجهزة من نوعي «بيجر» و «آي كوم»، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، والأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، وأدى إلى سقوط العشرات بل المئات من القتلى والجرحى.

ولم تنته انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة منذ 7 أكتوبر 2024 في غزة، بل اتجهت نحو الجهة الشمالية، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مباني سكنية لاغتيال قادة حزب الله و13 عنصر آخرين، مما أسفر عن استشهاد القائدين إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي.