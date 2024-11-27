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الرياضة - 03:58 - أبرزها الحملة الإسرائيلية على شيخ الأزهر.. مصطفى بكري يفتح ملفات شائكة في «حقائق وأسرار» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:58 - أبرزها الحملة الإسرائيلية على شيخ الأزهر.. مصطفى بكري يفتح ملفات شائكة في «حقائق وأسرار» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - أبرزها الحملة الإسرائيلية على شيخ الأزهر.. مصطفى بكري يفتح ملفات شائكة في «حقائق وأسرار» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - يعرض الإعلامي مصطفى بكري، حلقة جديدة من برنامجه «حقائق وأسرار»، غدا الخميس الساعة 8 مساء، على قناة صدى البلد.

ويناقش مصطفى بكري، خلال الحلقة ماذا وراء الحملة الإسرائيلية ضد شيخ الأزهر واتهامه بالسامية.

وتتناول الحلقة، قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.. ومن هو الكاسب والخاسر من هذا القرار.

كما يسلط البرنامج الضوء على التحذير الأممي بشأن موت المدنيين الفلسطينين جوعا أمام أعين العالم.

وتتطرق الحلقة إلى الملتقى المصري السوداني وأهدافه الحالية والمستقبلية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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