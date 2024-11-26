رابطة الأندية تعاقب الزمالك بغرامة كبيرة بسبب سلوك جماهيره أمام المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:48 مساءً - الزمالك، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة، وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

فرض غرامة مالية ضد الزمالك

وعاقبت رابطة الأندية نادي الزمالك بتوقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قيمتها 100000 جنيه وتوجيه لفت النظر، وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ولاعبي الفريق المنافس.

الزمالك يخسر أمام المصري بهدف

وكان الزمالك قد خسر من المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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