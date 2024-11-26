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بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إجراء الكشف الطبي الشامل على فريق كرة القدم بنادي كفر الشيخ، وذلك بعد واقعة وفاة زميلهم محمد شوقي خلال مباراة القزازين في دوري القسم الثاني.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا في إطار الجهود المستمرة لدعم صحة الرياضيين وضمان سلامتهم، حيث نظمت الإدارة المركزية للطب الرياضي، بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الطبية، كشفا طبيا شاملا للاعبي كفر الشيخ استكمالًا لما تم من إجراءات طبية على عدد من الأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ
بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

وشملت الفحوصات مجموعة متنوعة من التحاليل الطبية، بالإضافة إلى كشف الباطنة ورسم القلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الأخرى التي تم تنفيذها على يد نخبة من أفضل الأطباء والاستشاريين.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ
بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة اللاعبين وممارسي الرياضة في مصر، وتقديم رسالة طمأنة لهم ولأسرهم، في ظل حرص الوزارة على صحة الرياضيين ورفع كفاءة الأداء الرياضي. كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع مختلف القطاعات الرياضية لتنفيذ المسح الطبي اللازم داخل وحدات الطب الرياضي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لممارسي الرياضة.

بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ
بعد وفاة محمد شوقي، كشف طبي شامل للاعبي فريق كفر الشيخ

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة التي يقودها الدكتور أشرف صبحي، والتي تهدف إلى دعم الرياضة كركيزة أساسية لتنمية المجتمع، مع توفير البيئة الصحية الملائمة لممارسي الرياضة في كافة أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحقيق نهضة رياضية وصحية شاملة.

إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ

فيما أصدر نادي إنبي بيانا رسميا حمل لفتة إنسانية من اللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي تجاه  محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الراحل. 

بيان نادي انبي 

وفي البيان قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية شاملة (الفريق الأول، قطاع الشباب بقطاع الناشئين، فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي )، المساهمة في مساعدة أسرة زميلهم اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية أمس الثلاثاء تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن.

وجاء القرار باستقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدورى القسم الثانى.

وتُجسد هذه المبادرة القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة.

وتابع نادي إنبي خلال بيانه:"رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة النبيلة"

 

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وفاة لاعب كفر الشيخ 

وتوفي محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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