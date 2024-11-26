تشكيل برشلونة المتوقع أمام بريست في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - يلتقي برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، نظيره بريست، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لويس كومبانيس" في إسبانيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وبريست في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة برشلونة وبريست اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بريست



تذاع مباراة برشلونة وبريست اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات وخسارة، بينما بريست الذي يعتبر من ضمن مفاجآت البطولة، يتواجد في المركز الرابع، بدون هزيمة وبرصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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