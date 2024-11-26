موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - يستضيف فريق السد القطري، نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.



ويسعى السد لانتزاع نقاط المباراة الثلاث أمام جماهيره وعلى أرضه، لتعزيز موقفه في المجموعة، حيث يحتل الفريق القطري المركز الرابع برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

موعد مباراة الهلال والسد اليوم

وتقام مباراة الهلال والسد مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة السد والهلال

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي:

SSC EXTRA 1HD

beIN Sports AFC HD

الكأس 9 HD

AD Sport Premium 1 HD

في المقابل، تراجع الهلال السعودي للمركز الثانى فى جدول ترتيب دورى أبطال آسيا للنخبة بعد فوز أهلي جدة بالأمس على العين الإماراتي بنتيجة 2-1، لينفرد الفريق السعودى بالمركز الأول مؤقتًا برصيد 15 نقطة، ويأتى الهلال ثانيا برصيد 12 نقطة قبل مباراة اليوم بعد فوزه في الجولة الأولى 3 – 1 على الريان، ثم الفوز على الشرطة العراقي بخماسية نظيفة، قبل تجاوز العين الإماراتي بنتيجة 5 – 4، وأخيرًا الانتصار على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة.

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