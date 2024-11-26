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رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - دوري أبطال أفريقيا، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ساجرادا اليوم الثلاثاء ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة ساجرادا الأنجولي. 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام ساجرادا 

ومن المتوقع أن ياتي تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ابراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال أفريقيا 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا 

وتذاع مباراة بيراميدز وساجرادا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة بالشرق الاوسط.

 

واستعد فريق بيراميدز جيدًا لتلك المواجهة حيث يسعي لتحقيق الفوز بضربة البداية بدور المجموعات.

قائمة بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

ويتولى التنسيق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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