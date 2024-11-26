"أكون أو لا أكون" فرصة واحدة أمام منتخب الشباب للتأهل لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - منتخب الشباب، تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث المباراة المرتقبة بين منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ونظيره التونسي في الجولة الأخيرة من الدورة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

سيناريو تأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025

ويدخل منتخب مصر للشباب مباراة تونس الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل إنتزاع بطاقة التأهل الثانية إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، وإزاحة منتخب تونس من وصافة الترتيب، وإنهاء التصفيات خلف المغرب المتصدر بـ 10 نقاط، والذي تأهل بالفعل لكان الشباب

المنتخب التونسي يحتل حاليا وصافة الترتيب بتصفيات شمال إفريقيا برصيد 6 نقاط، في حين يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب تونس لنقطة التعادل لانتزاع بطاقة التأهل لأمم إفريقيا حيث يرتفع رصيده إلى 7 نقاط، وبطبيعة الحال فهو يملك فرصتين أمام أحفاد الفراعنة هما الفوز أو التعادل.

أمام المنتخب المصري فلا يملك إلا فرصة واحدة وهي تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 7 نقاط حتى يرتقي إلى الوصافة ويرافق المنتخب المغربي لإلى بطولة أمم إفريقيا العام المقبل، وأي نتيجة أخرى غير الفوز ستعني فشل منتخب الشباب، وربما تقضي على هذا الجيل في مستقبل المنتخبات الوطنية

منتخب تونس للشباب، كلمتك

ترتيب مجموعة منتخب مصر للشباب في دورة شمال أفريقيا

1- منتخب المغرب 10 نقاط (4 مباريات)

2- منتخب تونس 6 نقاط (3 مباريات)

3- منتخب مصر 4 نقاط (3 مباريات)

4- منتخب الجزائر نقطتان (3 مباريات)

5- منتخب ليبيا بدون نقاط (3 مباريات)

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس

وتقام مباراة مصر وتونس للشباب في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

منتخب مصر يفوز على ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للشباب في الجولة الماضية أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس ويحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقًا لتصريحات الدكتور هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذي صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب في افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضًا.

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