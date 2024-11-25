تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أول رد فعل من إدارة نادي ليفربول على التصريحات النارية التي أطلقها محمد صلاح، نجم الفريق، اليوم الاثنين، والتي من شأنها صنع أزمة قبل مباراة مهمة للفريق في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات محمد صلاح النارية

وأثار محمد صلاح، الجدل بشأن مستقبله، حين قال في تصريحات إعلامية: "نحن على وشك دخول ديسمبر، ولم أتلقَ عرضًا للتجديد من ليفربول، ربما أنا أقرب للرحيل من البقاء، أشعر بالإحباط لكن سنرى".

وجاءت هذه التصريحات، في ظل تألق النجم المصري مع "الريدز، إذ سجل هدفين قاد بهما الفريق لفوز صعب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في الجولة 12 من البريميرليج.

وسجل محمد صلاح 10 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ولا يتفوق عليه سوى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (12 هدفًا).

رد إدارة ليفربول على تصريحات محمد صلاح

من جانبه، قال جيمس بيرس، الصحفي بشبكة "ذات أتلتيك" في تقرير له اليوم: "من غير المعقول أن الحوار المستمر بين المدير الرياضي ريتشارد هيوز وممثل صلاح، رامي عباس، لم يتضمن تحديد التوقعات والمواقف من كلا الجانبين، عادةً ما تتضمن المفاوضات مناقشة الشروط شفهيًا؛ ما يؤدي في العادة إلى تقديم عرض رسمي".

وأضاف: "الإدارة رفضت بدورها التعليق عندما طلب منها ذلك بشأن تصريحات محمد صلاح، حيث لا يرغب صانعو القرار في النادي تأجيج الوضع أو تحويل العملية إلى مواجهة".

وشدد بيرس: "شخصيات بارزة في آنفيلد، أكدت أن الاتصال مع رامي عباس كان إيجابيًا وما زال مستمرًا، مكانة صلاح كأعلى اللاعبين أجرًا في النادي وحاجة ليفربول للتخطيط المستمر للمستقبل يعني أن هذا التجديد كان دائمًا معقدًا، ومن غير المرجح أن يتم حله بسرعة".

وأوضح: "ليفربول يرغب في الإبقاء على صلاح، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار يعتقدون أنه منطقي من الناحية المالية، حيث يسعون لاستخدام مواردهم بحكمة، يواجه هيوز تعقيدًا إضافيًا يتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاقيات تمديد مع كل من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد في الوقت نفسه، يمكن لأي من هؤلاء الثلاثة توقيع اتفاقيات ما قبل التعاقد مع أندية خارجية خلال 37 يومًا".

وأشار: "من السهل فهم سبب تصريحات صلاح، حيث يعمل على زيادة الضغط على إدارة النادي، فمع مرور كل أسبوع، يجب أن تعزز إنجازاته الميدانية من قوته التفاوضية، مع 12 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات، يحقق صلاح مساهمة في هدف كل 65 دقيقة هذا الموسم".

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