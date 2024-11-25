مواجهات نارية غدا في انطلاق مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وديربي مغربي مثير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - تبدأ غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهات مثيرة ومنتظرة.

ويدخل النادي الأهلي لقاء استاد ابيدجان وهو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، خلال آخر نسختين بالبطولة القارية.

الأهلي والبداية أمام ستاد أبيدجان وبلوزداد ضد أورلاندو بيراتس

يسعى الأهلي إلى حسم ضربة البداية في مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، على ستاد القاهرة، في مهمة صعبة لحامل اللقب.

ويطمع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق الفوز وتجاوز آثار التعادل في الجولة الماضية بالدوري المصري أمام الاتحاد.

ويفتقد الأهلي، جهود هدافه الفلسطيني وسام أبو علي، بينما يضع كولر رهانه على محمود كهربا وإمام عاشور من أجل اقتناص الفوز.

ويستضيف شباب بلوزداد الجزائري، ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في مواجهة ستكون قوية في ظل قدرات الفريقين، وبحثهما عن الفوز لشق طريق التأهل في المجموعة.

اختباران صعبان للهلال السعودي ومولودية الجزائر

تشهد المجموعة الأولى، اختبارا صعبا للهلال السوداني ومولودية الجزائر خارج الديار.

ويحل الهلال، ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني، في مواجهة صعبة للفريق السوداني بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينجي.

ويطمع الهلال في تقديم بداية قوية من أجل تخطي المجموعة التي تبدو صعبة، خاصة بعد مشاركة الفريق السوداني بالدوري الموريتاني، وهو ما يعطيه جاهزية أكبر.

ويخرج مولودية الجزائر لمواجهة مازيمبي الكونغولي في مواجهة صعبة أيضا لكتيبة المدرب الفرنسي باتريس بوميل، الذي حقق لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، ويتطلع لبداية جيدة بمرحلة المجموعات.

ويعود مولودية الجزائر لأجواء دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 4 أعوام كاملة منذ نسخة 2021.

ديربي مغربي مثير

تشهد المجموعة الثانية، صداما مغربيا مثيرا بين الرجاء والجيش الملكي، بينما يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي، ضيفه مانيما أنيون الكونغولي.

وتقابل الرجاء مع الجيش الملكي يوم 22 أكتوبر الماضي بالدوري، وتعادلا دون أهداف في مواجهة كانت حافلة بالندية، كما أن الرجاء اقتنص لقب الكأس من أنياب الجيش الملكي يوم 1 يوليو الماضي، بخلاف تتويجه بلقب الدوري بعد منافسة مع الجيش.

لكن الموسم الحالي يبدو صعبا للرجاء، بعدما تراجعت نتائجه عقب رحيل مدربه الألماني جوزيف زينباور بطل ثنائية الموسم الماضي، ويحتل الفريق، المركز 11 برصيد 14 نقطة.

ويحتل الجيش الملكي، المركز الثالث برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري المغربي، بقيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود، في مواجهة مدرب الرجاء ريكاردو سابينتو الذي يواجه شبح الرحيل.

بيراميدز أمام ساجرادا والترجي ومواجهة غامضة ضد دجوليبا

يسعى الترجي وصيف النسخة الماضية، لتخطي عقبة دجوليبا المالي، بعد تحسن نتائجه نسبيا مع تعيين المدرب الروماني لوران ريجيكامب، وجمع 7 نقاط في آخر 3 مباريات بالدوري التونسي.

ويأمل الترجي، تحقيق الانتصار على حساب دجوليبا المالي، في ظل صعوبة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بيراميدز المصري الباحث عن الفوز ضد ضيفه ساجرادا الأنجولي على ملعب الدفاع الجوي.



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