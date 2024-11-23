ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن أعمال متسارعة لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر(خطير) - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن أعمال متسارعة لمليشيا الحوثي بشأن هذا الأمر(خطير) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زوجها.. «درة» تحصل على الجنسية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زوجها.. «درة» تحصل على الجنسية المصرية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى كامل أبرز الحضور في عزاء عادل الفار (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مصطفى كامل أبرز الحضور في عزاء عادل الفار (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أكرم حسني: فوجئت باستقبال الجمهور السعودي لعرض «ألف تيتة وتيتة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أكرم حسني: فوجئت باستقبال الجمهور السعودي لعرض «ألف تيتة وتيتة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. نجوم تعاون معهم الملحن محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاته.. نجوم تعاون معهم الملحن محمد رحيم (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - سعر الريال السعودي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - عاجل| تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - عاجل| تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الخليج 2-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الخليج 2-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الخليج 2-1 في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - تقدم فريق الهلال على نظيره الخليج بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

سجل ثنائية الهلال كل من: ماركوس ليوناردو في الدقيقة 11، الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 36 فيما سجل هدف الخليج اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 44.

dfb9d11b54.jpg
4318338d26.jpg
2cc7dc173d.jpg

تشكيل الهلال أمام الخليج 

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي وعلي البليهي وكوليبالي وجواو كانسيلو.

في خط الوسط: محمد كنو وسافيتش ومحمد القحطاني.

في خط الهجوم: سالم الدوسري وميتروفيتش وليوناردو.

تشكيل الخليج أمام الهلال

وشهدت قائمة الخليج لمباراة الهلال خروج اللاعب المصري محمد شريف، وجاء التشكيل الاساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني وسعيد آل حمسل وتيسران وبيدرو.

في خط الوسط: فابيو ومنصور حمزي وخالد السميري وعبد الله آل سالم.

في خط الهجوم: كوستاس وخالد ناري.

الصورة

ويسعى فريق الهلال للفوز من أجل تعزيز صدارته الحالية لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما سيغيب محمد شريف عن الظهور في التشكيل الأساسي لمباراة الخليج، بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد عودته من الإصابة مؤخرا.  

يذكر أن فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحل الخليج بالمركز السابع برصيد 16 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق