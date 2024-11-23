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توتنهام يتقدم على مانشستر سيتي 0/2 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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توتنهام يتقدم على مانشستر سيتي 0/2 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

توتنهام يتقدم على مانشستر سيتي 0/2 بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - تقدم فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 0/2، في الشوط الأول، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جيمس ماديسون هدفي توتنهام في شباك مانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و20.

مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – جوشكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

تشكيل توتنهام لمباراة مانشستر سيتي 

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب منافسات البريميرليج، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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