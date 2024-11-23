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الرياضة - 08:20 - بعد تعديل الجداول.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:20 - بعد تعديل الجداول.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:20 - بعد تعديل الجداول.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة.. بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مساء الخميس الماضي، تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة «ابتدائي- إعدادي - ثانوي»، أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة «ابتدائي - إعدادي - ثانوي» سيكون يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص امتحانات شهر نوفمبر 2024 بالجيزة.

موعد انتهاء امتحانات نوفمبر 2024 بالجيزة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه على جميع الإدارات الالتزام بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

كما أكد أن موعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024م.

امتحانات نوفمبر 2024 بالجيزة
امتحانات نوفمبر 2024 بالجيزة
امتحانات نوفمبر 2024 بالجيزة
امتحانات نوفمبر 2024 بالجيزة

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب مرحلة التعليم الأساسي

كما كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، عن ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، والتي تشتمل الآتي:

- يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

- يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي- الرسمي لغات- الخاص- الخدمات).

- طلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يؤدون أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا والأسئلة المقالية ورقيًا.

- يتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون في مدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت في مدارس بها شبكة إنترنت (الخاص- الخدمات) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر- سرقة) فيتم امتحانهم ورقيا على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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