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كريستال بالاس يتعادل مع أستون فيلا 2/2 بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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كريستال بالاس يتعادل مع أستون فيلا 2/2 بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

كريستال بالاس يتعادل مع أستون فيلا 2/2 بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - تعادل فريق كريستال بالاس مع أستون فيلا بنتيجة 2ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب "الفيلا باك" في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.  

وتقدم إسماعيل سار بالهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 4، ثم تعادل لآستون فيلا اللاعب واتكينز بالدقيقة 36، وشهدت الدقيقة 45 إضاعة تيليمانس ركلة جزاء لفريق أستون فيلا ثم جاء التقدم لكريستال بالاس عن طريق ديفيني في الدقيقة 1+45. 

وفي الشوط الثاني تمكن روس باركلي من أحراز هدف التعادل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 77. 

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تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس أمام أستون فيلا 

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ترتيب أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يتقدم فريق أستون فيلا للمركز السابع  في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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