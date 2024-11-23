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تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

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تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

تقارير صحفية: هالاند مهدد بالسجن لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، مهدد بدخول السجن في سويسرا.

تفاصيل تهديد هالاند بالسجن 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إيرلينج هالاند قد يواجه عقوبة السجن لمدة يوم واحد، بسبب عدم دفع غرامة قدرها 60 فرنكا سويسريا أي ما يعادل 65 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بمهاجم مانشستر سيتي، الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم، حيث يكسب حوالي 20 مليون يورو سنويا.


وأوضحت أن العقوبة مرتبطة بمخالفة مرورية ارتكبها هالاند في شهر أكتوبر من العام الماضي، في منطقة في كانتون فود بسويسرا، حيث يقيم والده هناك.

وإذا لم يسدد هالاند الغرامة للسلطات، فإنه قد يضطر إلى قضاء يوم في السجن عند دخوله الأراضي السويسرية مجددا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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