الرياضة - 10:13 - موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2024 /2025 وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، نظيره نادي الاتحاد السكندري على ستاد السلام بعد نقل المباراة رسمياً أمس من ملعب القاهرة لإجراء بعض الصيانات بالملعب.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة مسيرته في الدفاع عن اللقب، خصوصاً وأن نادي الاتحاد خصم لايستهان به بعد أن نجح في تدعيم صفوفه بشكل قوي قبل بداية الموسم.

ويستند الأهلي قبل خوضه للمباراة على عامل الأرض والجمهور لأنه الفريق صاحب الأرض في هذه المباراة.

فيما يأمل نادي الاتحاد السكندري الطامح في المنافسة على اللقب هذا العام في تحقيق مفاجأة بالفوز على النادي الأهلي وحصد الثلاث نقاط في موسم استثنائي.

ويختتم النادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث من المقرر أن يشهد المران، انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية، بعد المشاركة في مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بعد أن خاض مباراتين حقق الفوز بهم، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الثالث بنفس عدد النقاط ولكن بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك أصحاب المركز الأول والثاني.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء غدًا الجمعة، الموافق 21 من نوفمبر 2024، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2024 /2025 وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت حقوق بث بطولة الدوري المصري بشكل حصري في مصر والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورت 1.