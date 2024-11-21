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الرياضة - 08:52 - 66 شهيدا و100 جريح بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - 66 شهيدا و100 جريح بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - 66 شهيدا و100 جريح بعد قصف الاحتلال مربعا سكنيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - استشهد 66 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، وأُصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، فجر اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن طائرات الاحتلال قصفت مربّعا سكنيّا كاملا في محيط مستشفى كمال عدوان، شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 66 مواطنا وإصابة ما يزيد على 100 آخرين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، إن الكوادر الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم إنقاذ.

وأشارت إلى عدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى، لمنع قوات الاحتلال دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الإسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

وأضافت المصادر، أن المشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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